Шутченкова (Бакуринская) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шутченкова (Бакуринская) Анна Васильевна

Место рождения

Будище, Черниговская губерния, Россия

Дата рождения

1803

Дата смерти

01.09.1884

Пол

Женский

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Бакуринский Василий Иосифовоч

Мать: Бакуринская Ксения Михайловна

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Руденок (Шутченко) Иульяния Авдеева

Отец ребёнка: Шутченков Авдей Иванович

Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Кравченко (Шутченко) Параскева Авдеева

Отец ребёнка: Шутченков Авдей Иванович

Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Дрозд (Шутченко) Мария Авдеева

Отец ребёнка: Шутченков Авдей Иванович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Назима (Шутченко) Евдокия Авдеева

Отец ребёнка: Шутченков Авдей Иванович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Башинская (Шутченко) Мокрина Авдеева

Отец ребёнка: Шутченков Авдей Иванович

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Иващенко (Шутченкова) Марфа Авдеевна

Отец ребёнка: Шутченков Авдей Иванович

Смерть
01.09.1884

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