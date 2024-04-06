Шутченкова (Бакуринская) Анна Васильевна
Место рожденияБудище, Черниговская губерния, Россия
Дата рождения1803
Дата смерти01.09.1884
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Руденок (Шутченко) Иульяния Авдеева
Отец ребёнка: Шутченков Авдей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Кравченко (Шутченко) Параскева Авдеева
Отец ребёнка: Шутченков Авдей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Дрозд (Шутченко) Мария Авдеева
Отец ребёнка: Шутченков Авдей Иванович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Назима (Шутченко) Евдокия Авдеева
Отец ребёнка: Шутченков Авдей Иванович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Башинская (Шутченко) Мокрина Авдеева
Отец ребёнка: Шутченков Авдей Иванович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Иващенко (Шутченкова) Марфа Авдеевна
Отец ребёнка: Шутченков Авдей Иванович
Смерть
01.09.1884