Любина (Горлова) Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти12.05.1943
ПолЖенский
Отец
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Кабанова Матрена Мануиловна
Отец ребёнка: Любин Мануил Петрович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Кошечкина Ксения Мануиловна
Отец ребёнка: Любин Мануил Петрович
Рождение ребёнка
07.12.1919
Дочь: Овчинникова Екатерина Мануиловна
Отец ребёнка: Любин Мануил Петрович
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Любин Мануил Петрович
Рождение ребёнка
14.08.1931
Дочь: Афрюткина Евдокия Мануиловна
Отец ребёнка: Любин Мануил Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
12.05.1943