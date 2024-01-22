Любина (Горлова) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛюбина (Горлова) Мария Петровна

Любина (Горлова) Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

12.05.1943

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Горлов Петр

Мать: Жена Горлова Петра мать Любиной Марии Петровны

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Кабанова Матрена Мануиловна

Отец ребёнка: Любин Мануил Петрович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Кошечкина Ксения Мануиловна

Отец ребёнка: Любин Мануил Петрович

Рождение ребёнка
07.12.1919

Дочь: Овчинникова Екатерина Мануиловна

Отец ребёнка: Любин Мануил Петрович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Любин Иван Мануилович

Отец ребёнка: Любин Мануил Петрович

Рождение ребёнка
14.08.1931

Дочь: Афрюткина Евдокия Мануиловна

Отец ребёнка: Любин Мануил Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любина Ксения (погибла в 4 классе от шаровой молнии вместе с отцом))

Отец ребёнка: Любин Мануил Петрович

Смерть
12.05.1943
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close