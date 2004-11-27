Овчинникова (Любина) Екатерина Мануиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1919
Дата смерти27.11.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1919
Отец: Любин Мануил Петрович
Мать: Любина Мария Петровна
Бракосочетание
24.05.1936
Золотую свадьбу отметили 24.05.1986г
Рождение ребёнка
01.06.1937
Сын: Овчинников Гаврил Васильевич
Отец ребёнка: Овчинников Вахрамей Андреевич
Доно, Калганский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
23.11.1939
Сын: Овчинников Николай Вахрамеевич
Отец ребёнка: Овчинников Вахрамей Андреевич
Рождение ребёнка
04.05.1952
Дочь: Ивакина Александра Вахрамеевна
Отец ребёнка: Овчинников Вахрамей Андреевич
Рождение ребёнка
19.06.1954
Сын: Овчинников Петр Вахромеевич
Отец ребёнка: Овчинников Вахрамей Андреевич
Рождение ребёнка
19.11.1956
Сын: Овчинников Михаил Вахрамеевич
Отец ребёнка: Овчинников Вахрамей Андреевич
Смерть
27.11.2004