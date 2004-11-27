Овчинникова (Любина) Екатерина Мануиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова (Любина) Екатерина Мануиловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1919

Дата смерти

27.11.2004

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1919

Отец: Любин Мануил Петрович

Мать: Любина Мария Петровна

Бракосочетание
24.05.1936

Муж: Овчинников Вахрамей Андреевич

Золотую свадьбу отметили 24.05.1986г
Рождение ребёнка
01.06.1937

Сын: Овчинников Гаврил Васильевич

Отец ребёнка: Овчинников Вахрамей Андреевич

Доно, Калганский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
23.11.1939

Сын: Овчинников Николай Вахрамеевич

Отец ребёнка: Овчинников Вахрамей Андреевич

Рождение ребёнка
04.05.1952

Дочь: Ивакина Александра Вахрамеевна

Отец ребёнка: Овчинников Вахрамей Андреевич

Рождение ребёнка
19.06.1954

Сын: Овчинников Петр Вахромеевич

Отец ребёнка: Овчинников Вахрамей Андреевич

Рождение ребёнка
19.11.1956

Сын: Овчинников Михаил Вахрамеевич

Отец ребёнка: Овчинников Вахрамей Андреевич

Смерть
27.11.2004
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