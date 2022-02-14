Афрюткина (Любина) Евдокия Мануиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1931
Дата смерти14.02.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1931
Отец: Любин Мануил Петрович
Мать: Любина Мария Петровна
Рождение ребёнка
10.08.1952
Дочь: Афрюткина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Афрюткин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
24.07.1954
Сын: Афрюткин Александр Иванович
Отец ребёнка: Афрюткин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
03.04.1957
Дочь: Крамаренко Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Афрюткин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
29.07.1959
Дочь: Шитина Галина Ивановна
Отец ребёнка: Афрюткин Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.02.2022