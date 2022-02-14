Афрюткина (Любина) Евдокия Мануиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афрюткина (Любина) Евдокия Мануиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1931

Дата смерти

14.02.2022

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1931

Отец: Любин Мануил Петрович

Мать: Любина Мария Петровна

Рождение ребёнка
10.08.1952

Дочь: Афрюткина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Афрюткин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
24.07.1954

Сын: Афрюткин Александр Иванович

Отец ребёнка: Афрюткин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
03.04.1957

Дочь: Крамаренко Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Афрюткин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
29.07.1959

Дочь: Шитина Галина Ивановна

Отец ребёнка: Афрюткин Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афрюткин Иван Васильевич

Смерть
14.02.2022
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