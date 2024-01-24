Кошечкина (Любина) Ксения Мануиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1997
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Любин Мануил Петрович
Мать: Любина Мария Петровна
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Алтабасова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Кошечкин Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фурсова Светлана Ивановна
Отец ребёнка: Кошечкин Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павлова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Кошечкин Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рыжих Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Кошечкин Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кошечкин Иван Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1997