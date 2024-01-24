Кошечкина (Любина) Ксения Мануиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошечкина (Любина) Ксения Мануиловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Любин Мануил Петрович

Мать: Любина Мария Петровна

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Алтабасова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Кошечкин Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фурсова Светлана Ивановна

Отец ребёнка: Кошечкин Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павлова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Кошечкин Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыжих Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Кошечкин Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошечкин Петр Иванович

Отец ребёнка: Кошечкин Иван Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошечкин Иван Дмитриевич

Смерть
1997
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