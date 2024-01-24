Кошечкин Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошечкин Иван Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Алтабасова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Кошечкина Ксения Мануиловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фурсова Светлана Ивановна

Мать ребёнка: Кошечкина Ксения Мануиловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павлова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Кошечкина Ксения Мануиловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыжих Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Кошечкина Ксения Мануиловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошечкин Петр Иванович

Мать ребёнка: Кошечкина Ксения Мануиловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошечкина Ксения Мануиловна

Смерть
1974
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