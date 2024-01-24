Кошечкин Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Алтабасова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Кошечкина Ксения Мануиловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фурсова Светлана Ивановна
Мать ребёнка: Кошечкина Ксения Мануиловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павлова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Кошечкина Ксения Мануиловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рыжих Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Кошечкина Ксения Мануиловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кошечкина Ксения Мануиловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1974