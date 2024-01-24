Алтабасова (Кошечкина) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1933
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алтабасова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Алтабасов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алтабасов Виктор Иванович
Отец ребёнка: Алтабасов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алтабасов Валерий Иванович
Отец ребёнка: Алтабасов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алтабасов Иван
Смерть
Неизвестно