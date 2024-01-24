Алтабасова (Кошечкина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алтабасова (Кошечкина) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Кошечкин Иван Дмитриевич

Мать: Кошечкина Ксения Мануиловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алтабасова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Алтабасов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алтабасов Виктор Иванович

Отец ребёнка: Алтабасов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алтабасов Валерий Иванович

Отец ребёнка: Алтабасов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алтабасов Иван

Смерть
Неизвестно
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