Алтабасов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алтабасов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алтабасова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Алтабасова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алтабасов Виктор Иванович

Мать ребёнка: Алтабасова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алтабасов Валерий Иванович

Мать ребёнка: Алтабасова Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алтабасова Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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