Алтабасов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алтабасова Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Алтабасова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алтабасов Виктор Иванович
Мать ребёнка: Алтабасова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алтабасов Валерий Иванович
Мать ребёнка: Алтабасова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алтабасова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно