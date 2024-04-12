Фурсов Петр Семенович (унтер-офицер) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсов Петр Семенович (унтер-офицер)

Место рождения

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

20.06.1881

Дата смерти

16.11.1914

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1881

Отец: Фурсов Семен Романович

Мать: Фурсова Пелагия Игнатовна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
10.11.1899

Жена: Фурсова Евдокия Алексеевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.02.1901

Сын: Фурсов Прокопий Петрович

Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Алексеевна

с.Елейка Елейский с/с,Эртильский р-н уезд, Воронежская губерния Россия
Рождение ребёнка
27.01.1903

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Алексеевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.06.1907

Сын: Фурсов Тимофей Петрович

Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Алексеевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.09.1909

Дочь: Наталия Петровна

Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Алексеевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.11.1911

Дочь: Варвара Петровна

Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Алексеевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.10.1913

Сын: Фурсов Алексей Петрович

Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Алексеевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
16.11.1914
Причина смерти: На войне
Военная служба
1914
Должность/Звание ст. унтер-офицер Воинская часть 66-й пехотный Бутырский полк Место рождения Воронежская губ., Бобровский уезд Причина выбытия убит Дата выбытия 16.11.1914 Место события д. Пиорунов, д... Показать все
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