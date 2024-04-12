Фурсова (Русанова) Пелагия Игнатовна
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смерти12.05.1917
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Русанов Игнат (солдат)
Сын: Фурсов-1 Дмитрий Семенович
Отец ребёнка: Фурсов Семен Романович
Отец ребёнка: Фурсов Семен Романович
Сын: Фурсов Петр Семенович (унтер-офицер)
Отец ребёнка: Фурсов Семен Романович
Дочь: Анна Семеновна
Отец ребёнка: Фурсов Семен Романович
Дочь: Петина Параскева Семеновна
Отец ребёнка: Фурсов Семен Романович
Отец ребёнка: Фурсов Семен Романович
Дочь: Мавра Семеновна
Отец ребёнка: Фурсов Семен Романович
Сын: Фурсов Яков Семенович (унтер-офицер)
Отец ребёнка: Фурсов Семен Романович
Дочь: Сотникова Матрена Семеновна
Отец ребёнка: Фурсов Семен Романович
Дочь: Глафира Семеновна
Отец ребёнка: Фурсов Семен Романович
Отец ребёнка: Фурсов Семен Романович
Отец ребёнка: Фурсов Семен Романович
Отец ребёнка: Фурсов Семен Романович
Дочь: Матрона Семеновна
Отец ребёнка: Фурсов Семен Романович
Дочь: Татьяна Семеновна
Отец ребёнка: Фурсов Семен Романович