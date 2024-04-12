Фурсова (Русанова) Пелагия Игнатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсова (Русанова) Пелагия Игнатовна

Место рождения

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

12.05.1917

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Русанов Игнат (солдат)

Мать: не указана

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
09.11.1877

Муж: Фурсов Семен Романович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.10.1878

Сын: Фурсов-1 Дмитрий Семенович

Отец ребёнка: Фурсов Семен Романович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.03.1880

Сын: Фурсов Василий Семенович

Отец ребёнка: Фурсов Семен Романович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.06.1881

Сын: Фурсов Петр Семенович (унтер-офицер)

Отец ребёнка: Фурсов Семен Романович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.02.1883

Дочь: Анна Семеновна

Отец ребёнка: Фурсов Семен Романович

Гнилуша, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.10.1884

Дочь: Петина Параскева Семеновна

Отец ребёнка: Фурсов Семен Романович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.04.1886

Сын: Фурсов Георгий Семенович

Отец ребёнка: Фурсов Семен Романович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.05.1887

Дочь: Мавра Семеновна

Отец ребёнка: Фурсов Семен Романович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.10.1888

Сын: Фурсов Яков Семенович (унтер-офицер)

Отец ребёнка: Фурсов Семен Романович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.11.1890

Дочь: Сотникова Матрена Семеновна

Отец ребёнка: Фурсов Семен Романович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.04.1893

Дочь: Глафира Семеновна

Отец ребёнка: Фурсов Семен Романович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.09.1894

Сын: Фурсов Михаил Семенович

Отец ребёнка: Фурсов Семен Романович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.05.1897

Сын: Фурсов Федор Семенович

Отец ребёнка: Фурсов Семен Романович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.05.1897

Сын: Фурсов Георгий Семенович

Отец ребёнка: Фурсов Семен Романович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.11.1899

Дочь: Матрона Семеновна

Отец ребёнка: Фурсов Семен Романович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
?.01.1902

Дочь: Татьяна Семеновна

Отец ребёнка: Фурсов Семен Романович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
12.05.1917
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