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(Фурсова) Варвара Петровна
(Фурсова) Варвара Петровна
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Место рождения
Ячейка
, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Дата рождения
23.11.1911
Пол
Женский
Отец
Фурсов Петр Семенович (унтер-офицер)
1881 г.р.
Мать
Фурсова (Овсянникова) Евдокия Алексеевна
1881 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
23.11.1911
Отец:
Фурсов Петр Семенович (унтер-офицер)
Мать:
Фурсова Евдокия Алексеевна
Ячейка
, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
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