Ямщикова (Хахулина) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ямщикова (Хахулина) Анна Дмитриевна

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Место рождения

Борки, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

27.02.1943

Дата смерти

21.10.2007

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

1941 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1943

Отец: Хахулин Дмитрий Иванович

Мать: Хахулина Екатерина Алексеевна

Борки, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ямщиков Валерий Алексеевич

Борки, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ямщиков Валерий Алексеевич

Борки, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Смерть
21.10.2007
Истье, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
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