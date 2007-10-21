Ямщикова (Хахулина) Анна Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения27.02.1943
Дата смерти21.10.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1943
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ямщиков Валерий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.10.2007
Истье, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область