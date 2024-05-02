Хахулина (Селиверстова) Екатерина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения29.11.1908
Дата смерти28.07.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1908
Рождение ребёнка
08.10.1930
Дочь: Линькова Лидия Дмитриевна
Отец ребёнка: Хахулин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
12.03.1932
Дочь: Теплякова Нина Дмитриевна
Отец ребёнка: Хахулин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
22.07.1934
Сын: Хахулин Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Хахулин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
26.08.1937
Дочь: Баширова Раиса Дмитриевна
Отец ребёнка: Хахулин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
16.04.1940
Дочь: Золотухина Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Хахулин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
27.02.1943
Дочь: Ямщикова Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Хахулин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
01.11.1946
Сын: Хахулин Виктор Дмитриевич
Отец ребёнка: Хахулин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
13.05.1949
Сын: Хахулин Анатолий Дмитриевич
Отец ребёнка: Хахулин Дмитрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.07.1994