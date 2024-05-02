Хахулина (Селиверстова) Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хахулина (Селиверстова) Екатерина Алексеевна

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Место рождения

Борки, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

29.11.1908

Дата смерти

28.07.1994

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1908

Отец: Селиверстов Алексей Яковлевич

Мать: Селиверстова Степанида Петровна

Борки, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.10.1930

Дочь: Линькова Лидия Дмитриевна

Отец ребёнка: Хахулин Дмитрий Иванович

Борки, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.03.1932

Дочь: Теплякова Нина Дмитриевна

Отец ребёнка: Хахулин Дмитрий Иванович

Борки, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.07.1934

Сын: Хахулин Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Хахулин Дмитрий Иванович

Борки, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
26.08.1937

Дочь: Баширова Раиса Дмитриевна

Отец ребёнка: Хахулин Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
16.04.1940

Дочь: Золотухина Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Хахулин Дмитрий Иванович

Борки, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.02.1943

Дочь: Ямщикова Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Хахулин Дмитрий Иванович

Борки, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.11.1946

Сын: Хахулин Виктор Дмитриевич

Отец ребёнка: Хахулин Дмитрий Иванович

Борки, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.05.1949

Сын: Хахулин Анатолий Дмитриевич

Отец ребёнка: Хахулин Дмитрий Иванович

Борки, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хахулин Дмитрий Иванович

Смерть
28.07.1994
Борки, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
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