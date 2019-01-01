село Истье, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Истье

Старожиловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Пронский уезд
2239Истья, с. вл.при р. Истье.368331766769Церковь православная 1. Завод 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Пронский уезд, Перевлесская волость
827. Истья, село бывшее владельческое, при речке Истье, дворов 133, жителей 1566, церковь православная, лавка, рельсовый завод, базар по воскресеньям

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Пронский уезд, Перевлесская волость
Истьинский завод, село3836при р. Истье14044045089043397ПеревлесъЦерк. кам., зем. шк., 2 мастер. разн. цех. чугун.-плав. железно-делат. зав., каз. вин. лав., ежю базар, кварт урядника
Усадьба кр. Филипа Степанова3837при р. Истье481243397Перевлесъ

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Старожиловский район
329866Истьесело54°18'с.ш.40°07'в.д.N-37-069

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Старожиловский муниципальный район, Истьинское сельское поселение
61648435101с Истьесело

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