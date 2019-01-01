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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2239Истья, с. вл.при р. Истье.368331766769Церковь православная 1. Завод 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
827. Истья, село бывшее владельческое, при речке Истье, дворов 133, жителей 1566, церковь православная, лавка, рельсовый завод, базар по воскресеньям
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Истьинский завод, село3836при р. Истье14044045089043397ПеревлесъЦерк. кам., зем. шк., 2 мастер. разн. цех. чугун.-плав. железно-делат. зав., каз. вин. лав., ежю базар, кварт урядника
Усадьба кр. Филипа Степанова3837при р. Истье—481243397Перевлесъ
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
329866Истьесело54°18'с.ш.40°07'в.д.N-37-069
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61648435101с Истьесело