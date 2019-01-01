село Борки, Шацкий муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Борки

Шацкий муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Шацкий уезд
3161Борки, с. вл.при рч. Шаче.8727513681400Церквей православных 2. Часовня православная. Больница. Мельница.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Шацкий уезд
С. Барки32Алекс. Дм. Башмаков117322

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Шацкий уезд, Борковская волость
1197. Борки, село бывшее владельческое, при реке Лесн. Шаче, дворов 518, жителей 3274, волостное правление (уездный город в 10 верстах), 2 церкви православных

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Тамбовская губерния, Шацкий уезд, Борковская волость
село Борки3102652531031300231976199[...]

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Шацкий уезд, Борковская волость
село Борки«Шацкая» п.-т. кон.88

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Шацкий район
193Боркисело53°57'с.ш.41°52'в.д.N-37-084

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Шацкий муниципальный район, Борковское сельское поселение
61656415101с Боркисело

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