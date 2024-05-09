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Иванов Сергей Григорьевич

Место рождения

Старые Шальтямы, Канашский район, Чувашская Республика

Дата рождения

03.01.1956

Дата смерти

14.02.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1956

Отец: Иванов Григорий

Мать: Гордеева Мария

Старые Шальтямы, Канашский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
08.10.1978

Дочь: Майорова Марина Сергеевна

Мать ребёнка: Андреева Валентина Михайловна

Бракосочетание
?.01.1981

Жена: Андреева Валентина Михайловна

Подвалье, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.03.1981

Дочь: Иванова Ирина Сергеевна

Мать ребёнка: Андреева Валентина Михайловна

Шигонский район Самарская обл село Подвалье
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Старые Шальтямы, Канашский район, Чувашская Республика
Смерть
14.02.1984
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