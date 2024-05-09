Иванов Сергей Григорьевич
Место рождения
Дата рождения03.01.1956
Дата смерти14.02.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1956
Отец: Иванов Григорий
Мать: Гордеева Мария
Рождение ребёнка
08.10.1978
Дочь: Майорова Марина Сергеевна
Мать ребёнка: Андреева Валентина Михайловна
Бракосочетание
?.01.1981
Подвалье, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.03.1981
Дочь: Иванова Ирина Сергеевна
Мать ребёнка: Андреева Валентина Михайловна
Шигонский район Самарская обл село Подвалье
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.02.1984