Андреева Валентина Михайловна
Место рождения
Дата рождения22.01.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1955
Отец: Андреев Михаил Андреевич
Мать: Павлова Вера Кузьминична
Рождение ребёнка
08.10.1978
Дочь: Майорова Марина Сергеевна
Отец ребёнка: Иванов Сергей Григорьевич
Бракосочетание
?.01.1981
Подвалье, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.03.1981
Дочь: Иванова Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Иванов Сергей Григорьевич
Шигонский район Самарская обл село Подвалье
Рождение ребёнка
10.06.1986
Дочь: Степанова Елена( Алена) Николаевна
Отец ребёнка: Степанов Николай Васильевич
Бракосочетание
1991
Саратовская область Ивантеевский район с Ивановка