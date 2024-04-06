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Андреева Валентина Михайловна

Место рождения

Старые Шальтямы, Канашский район, Чувашская Республика

Дата рождения

22.01.1955

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1955

Отец: Андреев Михаил Андреевич

Мать: Павлова Вера Кузьминична

Старые Шальтямы, Канашский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
08.10.1978

Дочь: Майорова Марина Сергеевна

Отец ребёнка: Иванов Сергей Григорьевич

Бракосочетание
?.01.1981

Муж: Иванов Сергей Григорьевич

Подвалье, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.03.1981

Дочь: Иванова Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Иванов Сергей Григорьевич

Шигонский район Самарская обл село Подвалье
Рождение ребёнка
10.06.1986

Дочь: Степанова Елена( Алена) Николаевна

Отец ребёнка: Степанов Николай Васильевич

Бракосочетание
1991

Муж: Степанов Николай Васильевич

Саратовская область Ивантеевский район с Ивановка
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