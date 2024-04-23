Иванова Ирина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Ирина Сергеевна

Место рождения

Шигонский район Самарская обл село Подвалье

Дата рождения

30.03.1981

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1981

Отец: Иванов Сергей Григорьевич

Мать: Андреева Валентина Михайловна

Шигонский район Самарская обл село Подвалье
Рождение ребёнка
19.11.2007

Сын: Иванов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Балакин Александр

Рождение ребёнка
03.08.2020

Сын: Григорьев Илья Николаевич

Отец ребёнка: Григорьев Николай Аркадьевич

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Николай Аркадьевич

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