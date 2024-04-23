Иванова Ирина Сергеевна
Место рожденияШигонский район Самарская обл село Подвалье
Дата рождения30.03.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1981
Шигонский район Самарская обл село Подвалье
Рождение ребёнка
19.11.2007
Сын: Иванов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Балакин Александр
Рождение ребёнка
03.08.2020
Сын: Григорьев Илья Николаевич
Отец ребёнка: Григорьев Николай Аркадьевич
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно