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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1356Подвалье, с. удел.на пр. б. ррч. Водошки и Акташки.3229223822952Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
809. Подвалье (Богоявленское), село бывшее удельное, при реке Волге, дворов 345, жителей 2312, церковь православная, школа, 2 лавки, красильня, 3 овч. звд.
Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года
№НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
125Подвалье (Богоявленское, Ильинския Горы), село, при р. Волге; н. р.1003563013351354
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
57820Подвальесело53°41'с.ш.48°50'в.д.N-39-074
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
36650424101с Подвальесело