Суровикин Филипп Фатеевич 1680 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСуровикин Филипп Фатеевич

Суровикин Филипп Фатеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

1746

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: Суровикин Фатей Иванович

Мать: Суровикина Авдотья Федосеевна

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1700

Жена: Суровикина Аксинья Максимовна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1702

Сын: Суровикин Филипп Филиппович

Мать ребёнка: Суровикина Аксинья Максимовна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1706

Сын: Суровикин Анисим Филиппович

Мать ребёнка: Суровикина Аксинья Максимовна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1708

Сын: Суровикин Ефим Филиппович

Мать ребёнка: Суровикина Аксинья Максимовна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1746
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.