Суровикин Филипп Фатеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680
Дата смерти1746
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1700
Рождение ребёнка
1702
Сын: Суровикин Филипп Филиппович
Мать ребёнка: Суровикина Аксинья Максимовна
Рождение ребёнка
1706
Сын: Суровикин Анисим Филиппович
Мать ребёнка: Суровикина Аксинья Максимовна
Рождение ребёнка
1708
Сын: Суровикин Ефим Филиппович
Мать ребёнка: Суровикина Аксинья Максимовна
Смерть
1746