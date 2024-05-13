Суровикина Аксинья Максимовна 1680 — найти родственников по фамилии на Familio
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Суровикина Аксинья Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

1715

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1700

Муж: Суровикин Филипп Фатеевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1702

Сын: Суровикин Филипп Филиппович

Отец ребёнка: Суровикин Филипп Фатеевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1706

Сын: Суровикин Анисим Филиппович

Отец ребёнка: Суровикин Филипп Фатеевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1708

Сын: Суровикин Ефим Филиппович

Отец ребёнка: Суровикин Филипп Фатеевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1715
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

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