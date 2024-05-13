Суровикина Аксинья Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680
Дата смерти1715
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1700
Рождение ребёнка
1702
Сын: Суровикин Филипп Филиппович
Отец ребёнка: Суровикин Филипп Фатеевич
Рождение ребёнка
1706
Сын: Суровикин Анисим Филиппович
Отец ребёнка: Суровикин Филипп Фатеевич
Рождение ребёнка
1708
Сын: Суровикин Ефим Филиппович
Отец ребёнка: Суровикин Филипп Фатеевич
Смерть
1715