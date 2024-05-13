Суровикина Авдотья Федосеевна 1655 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСуровикина Авдотья Федосеевна

Суровикина Авдотья Федосеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1655

Дата смерти

1714

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1655

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1679

Муж: Суровикин Фатей Иванович

Рождение ребёнка
1680

Сын: Суровикин Филипп Фатеевич

Отец ребёнка: Суровикин Фатей Иванович

Рождение ребёнка
1685

Сын: Суровикин Федор Фатеевич

Отец ребёнка: Суровикин Фатей Иванович

Рождение ребёнка
1692

Сын: Суровикин Потап Фатеевич

Отец ребёнка: Суровикин Фатей Иванович

Рождение ребёнка
1694

Сын: Суровикин Терентий Фатеевич

Отец ребёнка: Суровикин Фатей Иванович

Смерть
1714
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.