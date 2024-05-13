Суровикина Авдотья Федосеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1655
Дата смерти1714
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1655
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1679
Рождение ребёнка
1680
Сын: Суровикин Филипп Фатеевич
Отец ребёнка: Суровикин Фатей Иванович
Рождение ребёнка
1685
Отец ребёнка: Суровикин Фатей Иванович
Рождение ребёнка
1692
Отец ребёнка: Суровикин Фатей Иванович
Рождение ребёнка
1694
Сын: Суровикин Терентий Фатеевич
Отец ребёнка: Суровикин Фатей Иванович
Смерть
1714