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Суровикин Фатей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1655

Дата смерти

1709

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1655

Отец: Суровикин Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
1679

Жена: Суровикина Авдотья Федосеевна

Рождение ребёнка
1680

Сын: Суровикин Филипп Фатеевич

Мать ребёнка: Суровикина Авдотья Федосеевна

Рождение ребёнка
1685

Сын: Суровикин Федор Фатеевич

Мать ребёнка: Суровикина Авдотья Федосеевна

Рождение ребёнка
1692

Сын: Суровикин Потап Фатеевич

Мать ребёнка: Суровикина Авдотья Федосеевна

Рождение ребёнка
1694

Сын: Суровикин Терентий Фатеевич

Мать ребёнка: Суровикина Авдотья Федосеевна

Упоминание
1702
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1709
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
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