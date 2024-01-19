Суровикин Фатей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1655
Дата смерти1709
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1655
Отец: Суровикин Иван
Бракосочетание
1679
Рождение ребёнка
1680
Сын: Суровикин Филипп Фатеевич
Мать ребёнка: Суровикина Авдотья Федосеевна
Рождение ребёнка
1685
Мать ребёнка: Суровикина Авдотья Федосеевна
Рождение ребёнка
1692
Мать ребёнка: Суровикина Авдотья Федосеевна
Рождение ребёнка
1694
Сын: Суровикин Терентий Фатеевич
Мать ребёнка: Суровикина Авдотья Федосеевна
Упоминание
1702
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1709