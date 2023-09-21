Осмоловская Евдокия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осмоловская Мария Максимовна
Отец ребёнка: Осмоловский Максим Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осмоловская Мария Максимовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осмоловская Роза Максимовна
Отец ребёнка: Осмоловский Максим Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осмоловский Иван Максимович
Отец ребёнка: Осмоловский Максим Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осмоловская Анастасия Максимовна
Отец ребёнка: Осмоловский Максим Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.08.1930
Дочь: Осмоловская Анна Максимовна
Отец ребёнка: Осмоловский Максим Иванович
Осмоловичи, Климовичский район, Могилёвская область