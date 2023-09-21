Осмоловская Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осмоловская Евдокия Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осмоловская Мария Максимовна

Отец ребёнка: Осмоловский Максим Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осмоловская Мария Максимовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осмоловская Роза Максимовна

Отец ребёнка: Осмоловский Максим Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осмоловский Иван Максимович

Отец ребёнка: Осмоловский Максим Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осмоловская Анастасия Максимовна

Отец ребёнка: Осмоловский Максим Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осмоловский Максим Иванович

Рождение ребёнка
05.08.1930

Дочь: Осмоловская Анна Максимовна

Отец ребёнка: Осмоловский Максим Иванович

Осмоловичи, Климовичский район, Могилёвская область

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