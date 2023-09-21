Осмоловский Иван Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осмоловская Алёна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Осмоловская Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осмоловская Ирина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осмоловская Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: не указана