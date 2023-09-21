Осмоловский Иван Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осмоловский Иван Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Осмоловский Максим Иванович

Мать: Осмоловская Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осмоловская Алёна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осмоловская Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осмоловская Ирина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осмоловская Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

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