Осмоловский Максим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Осмоловский Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осмоловская Мария Максимовна
Мать ребёнка: Осмоловская Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осмоловская Роза Максимовна
Мать ребёнка: Осмоловская Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осмоловский Иван Максимович
Мать ребёнка: Осмоловская Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осмоловская Анастасия Максимовна
Мать ребёнка: Осмоловская Евдокия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.08.1930
Дочь: Осмоловская Анна Максимовна
Мать ребёнка: Осмоловская Евдокия Яковлевна
Осмоловичи, Климовичский район, Могилёвская область
Смерть
Неизвестно