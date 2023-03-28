деревня Осмоловичи, Климовичский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Осмоловичи

Климовичский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Климовичский уезд, Тимоновская волость
290. Осмоловичи, село бывшее владельческое, дворов 32, жителей 192, церковь православная, торжок 9 мая.

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Климовичский уезд, Тимоновская волость
22Село Осмоловичитрактеречке ЛобжанкеОсмоловичскому сел. общ. 35115111Осмоловичск. пр. 1197
30Окол. Осмоловичитрактеречке ЛобжанкеКлимовичскому мещ. общ. 126357347Осмоловичк. пр. 1257
51Им. Осмоловичитрактеречке Лобжанкетов. кр. и мещ. 28 владельц., пр. 71518Осмоловичск. пр. 1197

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Климовичский район, Лозовицкий сельсовет
д Осмоловичи369

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Климовичский район, Родненский сельсовет
д. Осмоловичи190

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