Даниель-Бек Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДаниель-Бек Александр

Даниель-Бек Александр

avatar

Место рождения

Nagorno-Karabakh

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Даниель-Бек ?

Мать: не указана

Nagorno-Karabakh
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Даниель-Бек Владимир Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Saint Petersburg, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Даниель-Бек Сергей Александрович

Мать ребёнка: не указана

Saint Petersburg, Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Военный
Работа или профессия
Неизвестно
Русская армия Казацкие войска
Генерал
Смерть
Неизвестно
Saint Petersburg, Russia
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close