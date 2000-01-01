Даниель-Бек Александр
Место рожденияNagorno-Karabakh
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Даниель-Бек ?
Мать: не указана
Nagorno-Karabakh
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Даниель-Бек Владимир Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Saint Petersburg, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Даниель-Бек Сергей Александрович
Мать ребёнка: не указана
Saint Petersburg, Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Военный
Работа или профессия
Неизвестно
Русская армия Казацкие войска
Генерал
Смерть
Неизвестно
Saint Petersburg, Russia