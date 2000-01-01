Даниель-Бек ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даниель-Бек ?

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Место рождения

Nagorno-Karabakh

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Nagorno-Karabakh
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Даниель-Бек Александр

Мать ребёнка: не указана

Nagorno-Karabakh
Работа или профессия
Неизвестно
Военный
Работа или профессия
Неизвестно
Русская армия
Порутчик
Смерть
Неизвестно
Nagorno-Karabakh
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