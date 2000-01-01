Даниель-Бек Сергей Александрович
Место рожденияSaint Petersburg, Russia
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти17.06.1955
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Даниель-Бек Александр
Мать: не указана
Saint Petersburg, Russia
Рождение ребёнка
16.11.1908
Сын: Даниель-Бек Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Даниель-Бек Ксения Владимировна
Saint Petersburg, Saint Petersburg Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Адвокат
Смерть
17.06.1955
Saint Petersburg, Russia
Похороны
Неизвестно
Saint Petersburg, Russia