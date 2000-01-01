Даниель-Бек Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДаниель-Бек Сергей Александрович

Даниель-Бек Сергей Александрович

avatar

Место рождения

Saint Petersburg, Russia

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

17.06.1955

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Даниель-Бек Александр

Мать: не указана

Saint Petersburg, Russia
Рождение ребёнка
16.11.1908

Сын: Даниель-Бек Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Даниель-Бек Ксения Владимировна

Saint Petersburg, Saint Petersburg Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Адвокат
Смерть
17.06.1955
Saint Petersburg, Russia
Похороны
Неизвестно
Saint Petersburg, Russia
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close