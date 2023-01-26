село Александровское, Санкт-Петербургский уезд, Санкт-Петербургская губерния (на 1886) — Familio

Александровское

Санкт-Петербургский уезд, Санкт-Петербургская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Санктпетербургский уезд
243Александровское, с. вл.на бер. р. Невы.142218078Церковь православная 1. Контора дилижансов.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Санкт-Петербургский уезд, Рыбацкая волость
50. Александровское, село бывшее владельческое, при Неве, дворов 25, жителей 202, 2 церкви православных, школа, 10 лавок, 2 трактира, постоялый двор, карточн. фабр., 2 бл Показать все

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