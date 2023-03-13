Бурзянцевъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Бурзянцевъ Логинъ
Бракосочетание
25.01.1910
Рождение ребёнка
27.12.1910
Сын: Бурзянцевъ Василий
Мать ребёнка: Бурзянцева (Кувшинова) Стефанида Терентьева
Рождение ребёнка
23.08.1912
Дочь: (Бурзянцева) Василиса
Мать ребёнка: Бурзянцева (Кувшинова) Стефанида Терентьева
Рождение ребёнка
30.11.1913
Сын: Бурзянцевъ Николай
Мать ребёнка: Бурзянцева (Кувшинова) Стефанида Терентьева
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан