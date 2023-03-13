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Бурзянцевъ Иванъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Бурзянцевъ Логинъ

Мать: Бурзянцева (Филатова) Устинья

Бракосочетание
25.01.1910

Жена: Бурзянцева (Кувшинова) Стефанида Терентьева

Рождение ребёнка
27.12.1910

Сын: Бурзянцевъ Василий

Мать ребёнка: Бурзянцева (Кувшинова) Стефанида Терентьева

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.08.1912

Дочь: (Бурзянцева) Василиса

Мать ребёнка: Бурзянцева (Кувшинова) Стефанида Терентьева

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.11.1913

Сын: Бурзянцевъ Николай

Мать ребёнка: Бурзянцева (Кувшинова) Стефанида Терентьева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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