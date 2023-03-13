Бурзянцева (Кувшинова) Стефанида Терентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурзянцева (Кувшинова) Стефанида Терентьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1910

Муж: Бурзянцевъ Иванъ

Рождение ребёнка
27.12.1910

Сын: Бурзянцевъ Василий

Отец ребёнка: Бурзянцевъ Иванъ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.08.1912

Дочь: Василиса

Отец ребёнка: Бурзянцевъ Иванъ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.11.1913

Сын: Бурзянцевъ Николай

Отец ребёнка: Бурзянцевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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