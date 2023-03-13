Бурзянцева (Кувшинова) Стефанида Терентьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1910
Муж: Бурзянцевъ Иванъ
Рождение ребёнка
27.12.1910
Сын: Бурзянцевъ Василий
Отец ребёнка: Бурзянцевъ Иванъ
Рождение ребёнка
23.08.1912
Дочь: Василиса
Отец ребёнка: Бурзянцевъ Иванъ
Рождение ребёнка
30.11.1913
Сын: Бурзянцевъ Николай
Отец ребёнка: Бурзянцевъ Иванъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан