Чекалова (Бурзянцева) Марія
Место рождения
Дата рождения30.03.1872
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1872
Отец: Бурзянцевъ Логинъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чекаловъ Семенъ
Рождение ребёнка
03.07.1890
Дочь: Чекалова Ольга
Отец ребёнка: Чекаловъ Семенъ
Рождение ребёнка
27.04.1893
Сын: Чекаловъ Аѳонасій
Отец ребёнка: Чекаловъ Семенъ
Рождение ребёнка
07.09.1895
Сын: Чекаловъ Иванъ
Отец ребёнка: Чекаловъ Семенъ
Рождение ребёнка
24.02.1898
Сын: Чекаловъ Василій
Отец ребёнка: Чекаловъ Семенъ
Рождение ребёнка
21.09.1903
Сын: Чекаловъ Александръ
Отец ребёнка: Чекаловъ Семенъ
Рождение ребёнка
05.05.1905
Сын: Чекаловъ Николай
Отец ребёнка: Чекаловъ Семенъ
Рождение ребёнка
13.11.1907
Дочь: (Чекалова) Екатерина
Отец ребёнка: Чекаловъ Семенъ
Рождение ребёнка
11.09.1910
Дочь: (Чекалова) Надежда
Отец ребёнка: Чекаловъ Семенъ
Рождение ребёнка
18.02.1914
Сын: Чекаловъ Александръ
Отец ребёнка: Чекаловъ Семенъ