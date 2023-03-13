Чекалова (Бурзянцева) Марія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекалова (Бурзянцева) Марія

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

30.03.1872

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1872

Отец: Бурзянцевъ Логинъ

Мать: Бурзянцева (Филатова) Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чекаловъ Семенъ

Рождение ребёнка
03.07.1890

Дочь: Чекалова Ольга

Отец ребёнка: Чекаловъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.04.1893

Сын: Чекаловъ Аѳонасій

Отец ребёнка: Чекаловъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.09.1895

Сын: Чекаловъ Иванъ

Отец ребёнка: Чекаловъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.02.1898

Сын: Чекаловъ Василій

Отец ребёнка: Чекаловъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.09.1903

Сын: Чекаловъ Александръ

Отец ребёнка: Чекаловъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.05.1905

Сын: Чекаловъ Николай

Отец ребёнка: Чекаловъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.11.1907

Дочь: (Чекалова) Екатерина

Отец ребёнка: Чекаловъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.09.1910

Дочь: (Чекалова) Надежда

Отец ребёнка: Чекаловъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.02.1914

Сын: Чекаловъ Александръ

Отец ребёнка: Чекаловъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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