Чекаловъ Семенъ
Место рождения
Дата рождения23.04.1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1870
Отец: Чекаловъ Аполлонъ
Мать: Чекалова Татіана
Рождение ребёнка
03.07.1890
Дочь: Чекалова Ольга
Мать ребёнка: Чекалова Марія
Рождение ребёнка
27.04.1893
Сын: Чекаловъ Аѳонасій
Мать ребёнка: Чекалова Марія
Рождение ребёнка
07.09.1895
Сын: Чекаловъ Иванъ
Мать ребёнка: Чекалова Марія
Рождение ребёнка
24.02.1898
Сын: Чекаловъ Василій
Мать ребёнка: Чекалова Марія
Рождение ребёнка
21.09.1903
Сын: Чекаловъ Александръ
Мать ребёнка: Чекалова Марія
Рождение ребёнка
05.05.1905
Сын: Чекаловъ Николай
Мать ребёнка: Чекалова Марія
Рождение ребёнка
13.11.1907
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Чекалова Марія
Рождение ребёнка
11.09.1910
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Чекалова Марія
Рождение ребёнка
18.02.1914
Сын: Чекаловъ Александръ
Мать ребёнка: Чекалова Марія
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чекалова Марія