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Чекаловъ Семенъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

23.04.1870

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1870

Отец: Чекаловъ Аполлонъ

Мать: Чекалова Татіана

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.07.1890

Дочь: Чекалова Ольга

Мать ребёнка: Чекалова Марія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.04.1893

Сын: Чекаловъ Аѳонасій

Мать ребёнка: Чекалова Марія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.09.1895

Сын: Чекаловъ Иванъ

Мать ребёнка: Чекалова Марія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.02.1898

Сын: Чекаловъ Василій

Мать ребёнка: Чекалова Марія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.09.1903

Сын: Чекаловъ Александръ

Мать ребёнка: Чекалова Марія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.05.1905

Сын: Чекаловъ Николай

Мать ребёнка: Чекалова Марія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.11.1907

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Чекалова Марія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.09.1910

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Чекалова Марія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.02.1914

Сын: Чекаловъ Александръ

Мать ребёнка: Чекалова Марія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чекалова Марія

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