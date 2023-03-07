Латышева (Бурзянцева) Ирина
Место рождения
Дата рождения01.04.1874
Дата смерти15.10.1905
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1874
Отец: Бурзянцевъ Логинъ
Мать: Бурзянцева Устинья
Бракосочетание
22.01.1893
Муж: Латышевъ Федоръ
Рождение ребёнка
18.10.1894
Сын: Латышевъ Константинъ
Отец ребёнка: Латышевъ Федоръ
Рождение ребёнка
25.11.1895
Дочь: Пшенова Юшина Анна
Отец ребёнка: Латышевъ Федоръ
Рождение ребёнка
24.06.1898
Сын: Латышевъ Сергей
Отец ребёнка: Латышевъ Федоръ
Рождение ребёнка
03.04.1901
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Латышевъ Федоръ
Рождение ребёнка
05.12.1903
Дочь: Латышева Анастасия
Отец ребёнка: Латышевъ Федоръ
Смерть
15.10.1905
Причина смерти: Отъ туберкузеза легкихъ