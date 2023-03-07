Латышева (Бурзянцева) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латышева (Бурзянцева) Ирина

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.04.1874

Дата смерти

15.10.1905

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1874

Отец: Бурзянцевъ Логинъ

Мать: Бурзянцева Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
22.01.1893

Муж: Латышевъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.10.1894

Сын: Латышевъ Константинъ

Отец ребёнка: Латышевъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.11.1895

Дочь: Пшенова Юшина Анна

Отец ребёнка: Латышевъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.06.1898

Сын: Латышевъ Сергей

Отец ребёнка: Латышевъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.04.1901

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Латышевъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.12.1903

Дочь: Латышева Анастасия

Отец ребёнка: Латышевъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
15.10.1905
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ туберкузеза легкихъ
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