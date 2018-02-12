Латышевъ Федоръ
Место рождениясело Михайловское
Дата рождения12.02.1872
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
12.02.1872
Отец: Латышевъ Якимъ (Вакинфъ)
Мать: Латышева Евдокія
село Михайловское
Бракосочетание
22.01.1893
Жена: Латышева Ирина
Рождение ребёнка
18.10.1894
Сын: Латышевъ Константинъ
Мать ребёнка: Латышева Ирина
Рождение ребёнка
25.11.1895
Дочь: Пшенова Юшина Анна
Мать ребёнка: Латышева Ирина
Рождение ребёнка
24.06.1898
Сын: Латышевъ Сергей
Мать ребёнка: Латышева Ирина
Рождение ребёнка
03.04.1901
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Латышева Ирина
Рождение ребёнка
05.12.1903
Дочь: Латышева Анастасия
Мать ребёнка: Латышева Ирина
Бракосочетание
1906
Жена: Латышева Ирина
Рождение ребёнка
19.11.1907
Сын: Латышевъ Николай
Мать ребёнка: Латышева Ирина
Рождение ребёнка
22.08.1910
Сын: Латышевъ Александръ
Мать ребёнка: Латышева Ирина
Рождение ребёнка
29.03.1913
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Латышева Ирина
Рождение ребёнка
16.10.1915
Сын: Латышевъ Михаилъ
Мать ребёнка: Латышева Ирина