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Латышевъ Федоръ

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Место рождения

село Михайловское

Дата рождения

12.02.1872

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1872

Отец: Латышевъ Якимъ (Вакинфъ)

Мать: Латышева Евдокія

село Михайловское
Бракосочетание
22.01.1893

Жена: Латышева Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.10.1894

Сын: Латышевъ Константинъ

Мать ребёнка: Латышева Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.11.1895

Дочь: Пшенова Юшина Анна

Мать ребёнка: Латышева Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.06.1898

Сын: Латышевъ Сергей

Мать ребёнка: Латышева Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.04.1901

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Латышева Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.12.1903

Дочь: Латышева Анастасия

Мать ребёнка: Латышева Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
1906

Жена: Латышева Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.11.1907

Сын: Латышевъ Николай

Мать ребёнка: Латышева Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.08.1910

Сын: Латышевъ Александръ

Мать ребёнка: Латышева Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.03.1913

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Латышева Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.10.1915

Сын: Латышевъ Михаилъ

Мать ребёнка: Латышева Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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