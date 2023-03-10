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Кускеева Альфия Булатовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1976

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1976

Отец: Кускеев Булат Умарович

Мать: Кускеева Флюра Сабировна

Бракосочетание
18.08.2002

Муж: Афонин Владислав Викторович

Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.09.2011

Сын: Афонин Леонид Владиславович

Отец ребёнка: Афонин Владислав Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афонин Владислав Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афонина Варвара Владиславовна

Отец ребёнка: Афонин Владислав Викторович

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