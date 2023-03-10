Кускеева Альфия Булатовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1976
ПолЖенский
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1976
Отец: Кускеев Булат Умарович
Мать: Кускеева Флюра Сабировна
Бракосочетание
18.08.2002
Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.09.2011
Сын: Афонин Леонид Владиславович
Отец ребёнка: Афонин Владислав Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афонина Варвара Владиславовна
Отец ребёнка: Афонин Владислав Викторович