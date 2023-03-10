Афонин Владислав Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1971
ПолМужской
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1971
Бракосочетание
18.08.2002
Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.09.2011
Сын: Афонин Леонид Владиславович
Мать ребёнка: Кускеева Альфия Булатовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афонина Варвара Владиславовна
Мать ребёнка: Кускеева Альфия Булатовна