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Афонин Владислав Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1971

Отец: Афонин Виктор Тимофеевич

Мать: Афонина Анастасия Ивановна

Бракосочетание
18.08.2002

Жена: Кускеева Альфия Булатовна

Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.09.2011

Сын: Афонин Леонид Владиславович

Мать ребёнка: Кускеева Альфия Булатовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кускеева Альфия Булатовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афонина Варвара Владиславовна

Мать ребёнка: Кускеева Альфия Булатовна

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