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Афонина Варвара Владиславовна
Афонина Варвара Владиславовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Афонин Владислав Викторович
1971 г.р.
Мать
Кускеева Альфия Булатовна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Афонин Владислав Викторович
Мать:
Кускеева Альфия Булатовна
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