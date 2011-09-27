Афонин Леонид Владиславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афонин Леонид Владиславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.2011

Отец: Афонин Владислав Викторович

Мать: Кускеева Альфия Булатовна

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