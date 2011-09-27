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Афонин Леонид Владиславович
Афонин Леонид Владиславович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.09.2011
Пол
Мужской
Отец
Афонин Владислав Викторович
1971 г.р.
Мать
Кускеева Альфия Булатовна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.2011
Отец:
Афонин Владислав Викторович
Мать:
Кускеева Альфия Булатовна
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