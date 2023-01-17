Карюканов Никифор Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1885 ст.
Рождение ребёнка
1923
Сын: Карюканов Степан Никифорович
Мать ребёнка: Карюканова Мария Петровна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Карюканов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Карюканова Мария Петровна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Карюканов Василий Никифорович
Мать ребёнка: Карюканова Мария Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно