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Карюканов Никифор Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1885 ст.

Отец: Корюканов Илия Александров

Мать: Корюканова Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Карюканов Степан Никифорович

Мать ребёнка: Карюканова Мария Петровна

Каменка, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Карюканов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Карюканова Мария Петровна

Каменка, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Карюканов Василий Никифорович

Мать ребёнка: Карюканова Мария Петровна

Каменка, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карюканова Мария Петровна

Смерть
Неизвестно
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