Карюканова Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Карюканов Степан Никифорович
Отец ребёнка: Карюканов Никифор Ильич
Рождение ребёнка
1928
Сын: Карюканов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Карюканов Никифор Ильич
Рождение ребёнка
1930
Сын: Карюканов Василий Никифорович
Отец ребёнка: Карюканов Никифор Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно