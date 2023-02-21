Карюканова Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карюканова Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Карюканов Степан Никифорович

Отец ребёнка: Карюканов Никифор Ильич

Каменка, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Карюканов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Карюканов Никифор Ильич

Каменка, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Карюканов Василий Никифорович

Отец ребёнка: Карюканов Никифор Ильич

Каменка, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карюканов Никифор Ильич

Смерть
Неизвестно