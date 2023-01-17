Корюканова Пелагея Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корюканова Пелагея Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.03.1885 ст.

Сын: Карюканов Никифор Ильич

Отец ребёнка: Корюканов Илия Александров

Рождение ребёнка
01.01.1894 ст.

Сын: Карюканов Емельян Ильич

Отец ребёнка: Корюканов Илия Александров

Каменка, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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