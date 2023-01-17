Корюканова Пелагея Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.03.1885 ст.
Отец ребёнка: Корюканов Илия Александров
Рождение ребёнка
01.01.1894 ст.
Отец ребёнка: Корюканов Илия Александров
Каменка, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно