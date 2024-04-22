Бородин Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смерти12.06.1906
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Рождение ребёнка
Около 22.06.1873
Дочь: Мозжерина Серафима Николаевна
Мать ребёнка: Бородина -- Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
11.09.1877
Дочь: Печатнова София Николаевна
Мать ребёнка: Бородина -- Татьяна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.06.1906
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1906 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3350]