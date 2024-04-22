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Бородин Николай Иванович

Место рождения

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

12.06.1906

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 22.06.1873

Дочь: Мозжерина Серафима Николаевна

Мать ребёнка: Бородина -- Татьяна Васильевна

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.09.1877

Дочь: Печатнова София Николаевна

Мать ребёнка: Бородина -- Татьяна Васильевна

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бородина -- Татьяна Васильевна

Смерть
12.06.1906
Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1906 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3350]
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