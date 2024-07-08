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Печатнова (Бородина) София Николаевна

Место рождения

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

11.09.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1877

Отец: Бородин Николай Иванович

Мать: Бородина -- Татьяна Васильевна

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
12.11.1895

Муж: Печатнов Дмитрий Логинович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Печатнова Раиса Дмитриевна

Отец ребёнка: Печатнов Дмитрий Логинович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Печатнов Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Печатнов Дмитрий Логинович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
25.09.1901

Сын: Печатнов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Печатнов Дмитрий Логинович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Смерть
Неизвестно

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