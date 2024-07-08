Печатнова (Бородина) София Николаевна
Место рождения
Дата рождения11.09.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1877
Бракосочетание
12.11.1895
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Печатнова Раиса Дмитриевна
Отец ребёнка: Печатнов Дмитрий Логинович
Рождение ребёнка
1898
Сын: Печатнов Павел Дмитриевич
Отец ребёнка: Печатнов Дмитрий Логинович
Рождение ребёнка
25.09.1901
Отец ребёнка: Печатнов Дмитрий Логинович
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Смерть
Неизвестно