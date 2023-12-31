Бородина -- Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 22.06.1873
Дочь: Мозжерина Серафима Николаевна
Отец ребёнка: Бородин Николай Иванович
Рождение ребёнка
11.09.1877
Дочь: Печатнова София Николаевна
Отец ребёнка: Бородин Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно