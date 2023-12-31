Бородина -- Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородина -- Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 22.06.1873

Дочь: Мозжерина Серафима Николаевна

Отец ребёнка: Бородин Николай Иванович

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.09.1877

Дочь: Печатнова София Николаевна

Отец ребёнка: Бородин Николай Иванович

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бородин Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
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