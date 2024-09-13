Мозжерина (Бородина) Серафима Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мозжерина (Бородина) Серафима Николаевна

Место рождения

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 22.06.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 22.06.1873

Отец: Бородин Николай Иванович

Мать: Бородина -- Татьяна Васильевна

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
02.07.1895

Муж: Мозжерин Константин Иванович

Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
04.06.1897

Сын: Мозжерин Александр Константинович

Отец ребёнка: Мозжерин Константин Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.08.1898

Сын: Мозжерин Иван Константинович

Отец ребёнка: Мозжерин Константин Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
1900

Сын: Мозжерин Василий Константинович

Отец ребёнка: Мозжерин Константин Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
16.04.1901

Дочь: Мозжерина Александра Константиновна

Отец ребёнка: Мозжерин Константин Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.07.1902

Дочь: Мозжерина Мария Константиновна

Отец ребёнка: Мозжерин Константин Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Рождение ребёнка
11.06.1904

Сын: Мозжерин Павел Константинович

Отец ребёнка: Мозжерин Константин Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Рождение ребёнка
02.09.1905

Сын: Мозжерин Петр Константинович

Отец ребёнка: Мозжерин Константин Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Рождение ребёнка
19.02.1908

Сын: Мозжерин Яков Константинович

Отец ребёнка: Мозжерин Константин Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1908-9 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3354]
Рождение ребёнка
08.05.1909

Сын: Мозжерин Николай Константинович

Отец ребёнка: Мозжерин Константин Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
спирино
Рождение ребёнка
1911

Сын: Мозжерин Михаил Константинович

Отец ребёнка: Мозжерин Константин Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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