Мозжерина (Бородина) Серафима Николаевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 22.06.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Мозжерин Александр Константинович
Отец ребёнка: Мозжерин Константин Иванович
Сын: Мозжерин Иван Константинович
Отец ребёнка: Мозжерин Константин Иванович
Сын: Мозжерин Василий Константинович
Отец ребёнка: Мозжерин Константин Иванович
Дочь: Мозжерина Александра Константиновна
Отец ребёнка: Мозжерин Константин Иванович
Дочь: Мозжерина Мария Константиновна
Отец ребёнка: Мозжерин Константин Иванович
Сын: Мозжерин Павел Константинович
Отец ребёнка: Мозжерин Константин Иванович
Сын: Мозжерин Петр Константинович
Отец ребёнка: Мозжерин Константин Иванович
Сын: Мозжерин Яков Константинович
Отец ребёнка: Мозжерин Константин Иванович
Сын: Мозжерин Николай Константинович
Отец ребёнка: Мозжерин Константин Иванович
Сын: Мозжерин Михаил Константинович
Отец ребёнка: Мозжерин Константин Иванович