Мозжерин Константин Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Мать: Мозжерина Феодосия
Бракосочетание
02.07.1895
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
04.06.1897
Сын: Мозжерин Александр Константинович
Мать ребёнка: Мозжерина Серафима Николаевна
Рождение ребёнка
15.08.1898
Сын: Мозжерин Иван Константинович
Мать ребёнка: Мозжерина Серафима Николаевна
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
1900
Сын: Мозжерин Василий Константинович
Мать ребёнка: Мозжерина Серафима Николаевна
Рождение ребёнка
16.04.1901
Дочь: Мозжерина Александра Константиновна
Мать ребёнка: Мозжерина Серафима Николаевна
Рождение ребёнка
10.07.1902
Дочь: Мозжерина Мария Константиновна
Мать ребёнка: Мозжерина Серафима Николаевна
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Рождение ребёнка
11.06.1904
Сын: Мозжерин Павел Константинович
Мать ребёнка: Мозжерина Серафима Николаевна
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Рождение ребёнка
1907
Сын: Мозжерин Петр Константинович
Мать ребёнка: Мозжерина Серафима Николаевна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Мозжерин Михаил Константинович
Мать ребёнка: Мозжерина Серафима Николаевна
Смерть
Неизвестно