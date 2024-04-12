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Мозжерин Константин Иванович

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: не указан

Мать: Мозжерина Феодосия

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
02.07.1895

Жена: Мозжерина Серафима Николаевна

Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
04.06.1897

Сын: Мозжерин Александр Константинович

Мать ребёнка: Мозжерина Серафима Николаевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.08.1898

Сын: Мозжерин Иван Константинович

Мать ребёнка: Мозжерина Серафима Николаевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
1900

Сын: Мозжерин Василий Константинович

Мать ребёнка: Мозжерина Серафима Николаевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
16.04.1901

Дочь: Мозжерина Александра Константиновна

Мать ребёнка: Мозжерина Серафима Николаевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.07.1902

Дочь: Мозжерина Мария Константиновна

Мать ребёнка: Мозжерина Серафима Николаевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Рождение ребёнка
11.06.1904

Сын: Мозжерин Павел Константинович

Мать ребёнка: Мозжерина Серафима Николаевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Рождение ребёнка
1907

Сын: Мозжерин Петр Константинович

Мать ребёнка: Мозжерина Серафима Николаевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Мозжерин Михаил Константинович

Мать ребёнка: Мозжерина Серафима Николаевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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