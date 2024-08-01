Зикратый Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1856
Отец: Зикратый Гавриил
Мать: Зикратая Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зикратая Агрипина
Рождение ребёнка
29.07.1882
Дочь: (Зикратая) Серафима
Мать ребёнка: Зикратая Агрипина
Рождение ребёнка
21.10.1884
Сын: Зикратый Иларион
Мать ребёнка: Зикратая Агрипина
Рождение ребёнка
18.09.1897
Дочь: (Зикратая) Софья
Мать ребёнка: Зикратая Агрипина
Смерть
Неизвестно