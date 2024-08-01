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Зикратый Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1856

Отец: Зикратый Гавриил

Мать: Зикратая Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зикратая Агрипина

Рождение ребёнка
29.07.1882

Дочь: (Зикратая) Серафима

Мать ребёнка: Зикратая Агрипина

Рождение ребёнка
21.10.1884

Сын: Зикратый Иларион

Мать ребёнка: Зикратая Агрипина

Рождение ребёнка
18.09.1897

Дочь: (Зикратая) Софья

Мать ребёнка: Зикратая Агрипина

Смерть
Неизвестно

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